بدء تقديم ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة التونسية 

المصدر: تونس - «أ.ف.ب»

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت أمس عملية تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس المقررة 6 أكتوبر المقبل.

وقدم العامل اليومي فتحي كريمي ملف ترشحه الإثنين على ما نقلت وسائل إعلام محلية. وقيّدت هيئة الانتخابات شروط الترشح لتصبح أشد صرامة وأصبحت تتطلب التزكية من خلال جمع تواقيع 10 نواب في البرلمان أو 40 رئيساً للسلطات المحلية أو 10 آلاف ناخب (500 توقيع على الأقل في كل دائرة انتخابية).

وكان عدد من الشخصيات السياسية والناشطين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات على غرار منذر الزنايدي الوزير السابق في نظام الرئيس زين العابدين بن علي، والمستشار السابق لدى الرئاسة كمال العكروت، ومغني الراب كريم الغربي المعروف بلقبه كادوريم.

ويستمر تقديم الترشحات حتى 11 أغسطس المقبل. وأعلن سعيّد ترشحه لولاية ثانية لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية وقال إنه بذلك يلبي الواجب الوطني المقدس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز