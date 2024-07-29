الجامعة العربية تحذر من خطر اتساع الحرب في الشرق الأوسط

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن قلقه إزاء احتمالات توسع المواجهة العسكرية في لبنان ، ما قد يهدد بجر الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية واسعة.

وأكد الأمين العام في بيان أصدره اليوم، تضامنه الكامل مع الدولة اللبنانية، وشجبه للتهديدات الإسرائيلية للبنان، مشددا على أن أي تصعيد محتمل يشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وقال إنه بصدد إجراء عدد من الاتصالات الدولية للمساعدة في احتواء الوضع وتجنب رفع منسوب التوتر الحالي، تفادياً لمواجهة موسعة قد تهز استقرار المنطقة بشكل غير مرغوب فيه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز