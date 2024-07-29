البرلمان الليبي يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة

المصدر: طرابلس - د.ب.أ، سكاي نيوز

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بدأ البرلمان الليبي، أمس، استقبال طلبات الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة الجديدة، وذلك بعدما توصل أعضاؤه إلى تفاهمات مع نظرائهم في مجلس الدولة حول تلك الحكومة، التي من المقرر أن تتولى عملية تنظيم الانتخابات الوطنية المقبلة في البلاد.

وقال الناطق باسم البرلمان، عبد الله بليحق، إن مجلس النواب سيستمر في تلقي طلبات الترشح بديوانه في بنغازي، حتى يوم 11 أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن رئيس البرلمان، المستشار عقيلة صالح، دعا النواب وأعضاء مجلس الدولة إلى تزكية من يرون فيه الكفاءة لشغل المنصب.

وأضاف بليحق أن هذا الإجراء، يأتي استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الثالث عشر، وأحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، وما جرى الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6، واستناداً إلى الاتفاق بين رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس المجلس الرئاسي بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، في العاشر من مارس الماضي، إضافة إلى البيان الصادر عن أعضاء مجلسي النواب والدولة، بعد اللقاء الذي عُقد بالقاهرة في 18 يوليو الجاري.

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