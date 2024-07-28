بلينكن: وقف إطلاق النار في غزة فرصة لإحلال هدوء دائم على الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد أن وقف إطلاق النار في غزة سيكون فرصة لإحلال هدوء دائم على الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان

وأضاق بلينكن إنه لا يريد رؤية تصعيد في الصراع بعد اتهام إسرائيل حزب الله بقتل 12 طفلا وفتى في هجوم صاروخي على هضبة الجولان المحتلة.

وذكرت إسرائيل اليوم الأحد أنها ستهاجم الحزب بقوة بعد الواقعة.

وقال بلينكن إن واشنطن تجري محادثات مع إسرائيل حول هجوم الجولان.

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