بعد مقتل 36 فلسطينياً .. بوريل يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

المصدر: د ب ا

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دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم أمس السبت إلى ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، وذلك عقب الإعلان عن مقتل 36 فلسطينيا وإصابة العشرات، جراء غارة إسرائيلية على مدرسة للاجئين بوسط القطاع.

وأكد بوريل، في منشور على منصة "إكس": "يجب وقف إطلاق النار الآن، بالإضافة إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين على نطاق واسع"، مؤكدا أن "الحل السياسي وحده سينهي هذا الجنون".

وأضاف "أن هجوما آخر على مدرسة تستخدم مأوى للنازحين داخليا في خان يونس، في الوقت الذي يطلب فيه مجددا وبشكل متكرر من سكان ضعفاء الانتقال إلى مكان آخر، دون نهاية في الأفق".

وأرفق بوريل مع تغريدته منشورا آخر لمنظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على إكس نقلا عن نائبة المفوض العام للأونروا، أنتونيا ماري دي ميو، قبل يوم جاء فيه "في غزة، أصبح التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي أمرا شائعا الآن، ولا يزال النساء والأطفال والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني يدفعون ثمنا باهظا بشكل مأساوي".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف يوم السبت مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة، قتل على إثرها 36 شخصا بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى أكثر من 100 مصاب من بينهم حالات خطيرة.

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