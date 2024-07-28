جنوب أفريقيا تعتقل 95 ليبياً بمعسكر تدريب

المصدر: وايت ريفر (جنوب أفريقيا) -أ ف ب

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ألغت جنوب أفريقيا أمس، تأشيرات 95 ليبياً عقب اعتقالهم في معسكر ناءٍ، تشتبه السلطات بأنه جرى تحويله إلى قاعدة تدريب عسكرية بشكل غير قانوني.

واعتقل الليبيون الجمعة في عملية دهم للمعسكر الواقع في منطقة ريفية بإقليم مبومالانغا الشمالي الشرقي والمتاخم لموزمبيق واسواتيني. وقالت الشرطة إنهم دخلوا جنوب أفريقيا في أبريل لتلقي تدريب على الحراسة الأمنية، وفق التأشيرات التي منحت لهم. لكن يشتبه بأنهم يتلقون تدريباً عسكرياً.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها ألغت التأشيرات التي «تم الحصول عليها بشكل غير قانوني». وقالت الشرطة إنها تصرفت بناء على بلاغ عندما دهمت المعسكر خارج بلدة وايت ريفر، على بعد نحو 360 كيلومتراً شرق جوهانسبرغ.

وأضافت «يبدو أن المكان، الذي تم تصنيفه في البداية على أنه موقع تدريب، قد تم تحويله إلى قاعدة تدريب عسكرية غير قانونية». وكتب على اللافتة المؤدية إلى المنشأة أنها أكاديمية تقدم «تدريباً أمنياً متخصصاً».

ولم تطلع السلطات الصحافيين على تفاصيل التحقيق إلى حين وصول كبار مسؤولي الشرطة والأمن في البلاد إلى مكان الواقعة أمس. وقال المتحدث باسم الشرطة دونالد مدهلولي إن مالك الشركة الأمنية التي يقال إنها تدير المنشأة مواطن من جنوب أفريقيا.

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