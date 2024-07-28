130 قتيلاً وجريحاً في هجوم على مدرسة تؤوي نازحين بدير البلح

المصدر: عواصم - وكالات

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قال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني، إن ما لا يقل عن 30 فلسطينياً قُتلوا، في هجوم إسرائيلي على مدرسة كانت تؤوي نازحين بدير البلح، وسط قطاع غزة، فيما ذكر الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مركز قيادة لحركة حماس.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي، أن 15 طفلاً وثماني نساء من بين القتلى في الهجوم على المدرسة. وأفاد المكتب ووزارة الصحة في غزة، بأن ما يزيد على 100 آخرين أصيبوا. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه استهدف مركز قيادة وتحكم لحماس داخل مجمع مدرسة السيدة خديجة في وسط غزة. وذكر البيان، أن المدرسة كانت تستخدم في شن الهجمات على القوات ومخزناً للأسلحة، وأن الجيش حذّر المدنيين قبل الهجوم.

وفي مستشفى الأقصى في دير البلح، هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المنشأة الطبية. ووصل بعض الجرحى سيراً على الأقدام، وملابسهم ملطخة بالدماء. وأظهرت لقطات أفراداً وهم يعودون إلى موقع القصف، لتفقد متعلقاتهم، بينما تشتعل نيران في المكان. وانهارت جدران، وتناثر حطام في ساحة المدرسة، حيث توجد سيارات لحقت بها أضرار.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في القطاع، أن حصيلة الحرب في غزة ارتفعت إلى 39.258 قتيلاً على الأقل. وقالت الوزارة في بيان، إنها أحصت سقوط 83 شخصاً على الأقل خلال الساعات الـ 48 الماضية، وأن مجازر إسرائيل بمحافظة خان يونس، منذ صباح السبت، وصلت إلى 23 قتيلاً، وأكثر من 89 جريحاً، بينها حالات خطيرة. وأشارت إلى أن إجمالي عدد الجرحى بلغ 90.589 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي.

بدوره، أكد جهاز الدفاع المدني في غزة، أمس، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في منطقة خان يونس، أسفرت عن مقتل نحو 170 شخصاً، وإصابة المئات منذ الاثنين. وقال الناطق باسم الجهاز، محمود بصل: «منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في منطقة خان يونس، نتحدث عن نحو 170 قتيلاً ومئات الجرحى».

وفيما قتل 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، أمس، في قصف إسرائيلي، استهدف شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قتل فلسطيني وأصيب 9 آخرون، من جراء قصف طائرة إسرائيلية مسيّرة لمخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية. في الأثناء، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه طلب من الفلسطينيين إخلاء الأحياء الجنوبية في منطقة خان يونس بقطاع غزة مؤقتاً، حتى يتمكن من العمل بقوة هناك، وطلب منهم الانتقال إلى منطقة إنسانية في المواصي.

تسليم مقترح

سياسياً، ذكر موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤول إسرائيلي كبير، ومصدرين آخرين، أن إسرائيل سلمت مقترحها المحدث بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة إلى الولايات المتحدة.

في السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، إن الولايات المتحدة تعمل يومياً بشكل حثيث، من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيجاد مسار لسلام وأمن دائمين. كما عبّرت رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، أمس، عن قلقها بخصوص الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، والعدد المروع للقتلى هناك.

ومن المتوقع أن يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية، بيل بيرنز، رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثان، ومدير الموساد ديفيد برنيا، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، اليوم، وفقاً لمسؤولين من الولايات المتحدة ومصر، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، لأنهم غير مخولين بمناقشة تلك الخطط.

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