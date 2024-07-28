الصومال تؤكد وصول القوات البحرية التركية خلال أسابيع

المصدر: مقديشو - د.ب.أ

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أعلنت الحكومة الصومالية أن القوات البحرية التركية ستصل إلى البلاد في الأسابيع المقبلة بموجب اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي تم توقيعها في فبراير الماضي.

وقال حسين شيخ علي، مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إن البحرية التركية ستدرب أفراد البحرية الصومالية، بحسب موقع الصومال الجديد، أمس. ويهدف نشر البحرية التركية في المياه الصومالية إلى تعزيز قدرة الصومال على مواجهة التهديدات مثل القرصنة والصيد غير المشروع وغيرهما من تحديات الأمن البحري.

ووفق موقع الصومال الجديد، نمت مشاركة تركيا في الصومال بشكل كبير منذ عام 2011، بما في ذلك التدريب العسكري وتطوير البنية التحتية والمساعدات الإنسانية. وفي عام 2017، أنشأت تركيا أكبر قاعدة عسكرية خارجية لها في مقديشو ولعبت دوراً فعالاً في تدريب القوات الصومالية.

ويعكس الانتشار البحري التركي القادم العلاقات الوثيقة بين البلدين ويسلط الضوء على المشهد الجيوسياسي المعقد في منطقة القرن الأفريقي.

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، قد صرح في وقت سابق الشهر الجاري، بأن بلاده تعتزم التنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة السواحل الصومالية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب توقيع اتفاقية بين أنقرة ومقديشو في إسطنبول بشأن التنقيب مع وزير النفط والثروة المعدنية الصومالي عبدالرزاق عمر محمد.

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