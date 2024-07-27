مقتل 39258 فلسطينياً منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 39 ألفا و258 قتيلا، إلى جانب90 ألفا و589 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم:" ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 41 شهيدا و103 مصابين خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 295 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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