صحة غزة تحذر من انتشار فيروس شلل الأطفال بين جموع النازحين

المصدر: د ب ا

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حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم السبت من انتشار فيروس شلل الأطفال وغيره من الأمراض بين جموع النازحين في القطاع.

وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إنه في ظل زيادة المربعات التي يجبر الاحتلال ساكنيها على الاخلاء قسرا في جنوب قطاع غزة، لم يعد بالإمكان اعادة تشغيل المستشفى الأوروبي رغم الحاجة الماسة لذلك.

وأشارت إلى خروج عدد من مراكز الرعاية الاولية الصحية عن الخدمة (مركز بني سهيلا، ومركز جورة اللوت، ومركز عبسان، ومركز القرارة)، بالإضافة لعدة نقاط طبية ميدانية.

وكشفت عن أن زيادة أعداد النازحين وتكدسهم دون ماء وبين أماكن جريان مياه الصرف الصحي وحيث النفايات المتكدسة ودون توفر مواد النظافة الشخصية يجعل الأمور مواتية تماما لانتشار فيروس شلل الأطفال وغيره من الامراض التي تنتشر كالنار في الهشيم بين جموع النازحين.

وأكدت أن توسيع مناطق النزوح الإجباري ينبئ أن الإخلاء قد يطال محيط مستشفى ناصر، هو المستشفى الوحيد الذي لا يزال يعمل رغم كل التحديات والمعيقات وأن خروجه عن الخدمة يعني الوصول إلى كارثة صحية محققة.

وناشدت الوزارة جميع المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية بالتدخل السريع والعاجل لحماية ما تبقى من المؤسسات الصحية وضمان استمرارية تقديمها للخدمات، وتوفير ما يلزمها من إمكانيات واحتياجات.

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