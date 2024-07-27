مقتل 24 فلسطينياً في هجوم إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في غزة

المصدر: وكالات

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أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن ما لا يقل عن 24 فلسطينيا قتلوا اليوم السبت في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين غربي مدينة دير البلح.

وذكر في بيان "14 شهيدا و عدد من الإصابات إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة خديجة غرب دير البلح بالمحافظة الوسطى".

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية "أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة خديجة التي تؤوي آلاف النازحين غرب دير البلح، ما أدى لاستشهاد 24 مواطنا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح خطيرة".

وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواصل انتشال المواطنين، وعدد الشهداء قابل للارتفاع في أي وقت، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى الذي أصبح مكتظا بالجرحى.

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