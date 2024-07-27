مقتل 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف شمال رفح

المصدر: د ب ا

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قتل خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)عن مصادر محلية قولها إن "طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا مأهولا بالسكان لعائلة المصري في منطقة مصبح شمال مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة العشرات".

وتشن إسرائيل حربا شاملة ضد قطاع غزة عقب الهجوم الذي شنته الفصائل الفلسطينية المسلحة، وفي مقدمتها حركة حماس، على القواعد والمستوطنات الإسرائيلية فيما يعرف بغلاف غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي.

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