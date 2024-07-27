إطلاق صواريخ على قاعدتين للتحالف الدولي في العراق وسوريا

المصدر: بغداد - «أ.ف.ب»

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أطلقت صواريخ باتجاه قاعدتين تضمان قوات للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في العراق وسوريا، ليل الخميس-الجمعة.

كما أفاد مسؤولون عراقيون وأمريكيون والمرصد السوري لحقوق الإنسان، من دون أن تسفر عن إصابات.

وقال مصدر أمني عراقي لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم ذكر اسمه، إن 4 صواريخ سقطت في محيط قاعدة عين الأسد ولا توجد إصابات.

بدوره، قال مسؤول أمني عراقي ثانٍ مشترطاً عدم نشر اسمه، إن قاعدة عين الأسد العسكرية استهدفت بثلاثة صواريخ وطائرة مسيرة، بدون وقوع إصابات. وأضاف أن الصواريخ والمسيرة استهدفت أطراف قاعدة عين الأسد.

من جهته، قال مسؤول أمريكي طالباً عدم نشر اسمه، إن الصواريخ سقطت خارج القاعدة بدون أن تسبب، وفق تقارير أولية، خسائر بشرية أو أضراراً مادية.

وفي سوريا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن سقوط صاروخ على الأقل في منطقة قاعدة للتحالف في منطقة حقل كونيو للغاز في ريف دير الزور في شرق سوريا. وأشار إلى أن الصاروخ انطلق من مناطق نفوذ مجموعات موالية لإيران، مضيفاً لم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ولم تعلن أيّ جهة في الحال مسؤوليتها عن هذين الاستهدافين. وجاء الهجوم بعد اجتماع أمني عقد في واشنطن هذا الأسبوع بين مسؤولين عراقيين وأمريكيين حول مستقبل التحالف الدولي في العراق. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، الأربعاء، إن المباحثات توصلت إلى اتفاق حول مفهوم مرحلة جديدة في العلاقة الأمنية الثنائية.

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