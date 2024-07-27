إسرائيل تعلن مقتل 100 من مسلحي «حماس»  في خان يونس

المصدر: تل أبيب، غزة - «وكالات»

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أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت أكثر من 100 مسلح من حركة حماس، خلال عملية جديدة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وجاء تنفيذ الهجوم في خان يونس، الاثنين الماضي، بعدما قال الجيش إنه رصد مسلحين من حماس وهم يتجمعون مرة أخرى هناك، بعد مرور ثلاثة أشهر على انسحاب الجيش من المدينة.

وأضاف الجيش أن طائرات مسيرة هاجمت أيضاً سبع خلايا لإطلاق قذائف الهاون في خان يونس. وفي رفح، بأقصى جنوبي القطاع، قال الجيش إن قواته قتلت العديد من المسلحين، واكتشفت أنفاقاً وأسلحة تشمل قاذفات صواريخ بعيدة المدى.

ومن جهة أخرى، هاجمت طائرات مقاتلة ومروحيات قتالية ومسيرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، نحو 45 هدفاً في غزة، أول من أمس.

وتضمنت الأهداف خلايا لمسلحين، وفتحات أنفاق ومبانٍ تستخدمها مجموعات مسلحة، وبنية تحتية أخرى، بما في ذلك قاذفات صواريخ، تم استخدامها في السابق لمهاجمة مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل.

إلى ذلك، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أمس، إن 9 من كل 10 فلسطينيين نزحوا قسراً في قطاع غزة.

وأشارت الأونروا، في منشور لها على منصة إكس، حول النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى أن 9 من كل 10 أشخاص في القطاع، الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 2.3 مليون نسمة، نزحوا قسراً.

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