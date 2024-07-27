اعتقال 95 ليبياً إثر اكتشاف معسكر تدريب  سري في جنوب أفريقيا

المصدر: جوهانسبرغ - «أ.ب»

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اعتقلت الشرطة في جنوب أفريقيا، أمس، 95 ليبياً، في مداهمة لما يشتبه بأنه «معسكر تدريبي عسكري سري».

وقالت السلطات إنها تحقق فيما إذا كانت هناك قواعد غير قانونية أخرى في أجزاء أخرى من البلاد.

وقالت الشرطة إنه تم اكتشاف المعسكر في مزرعة في وايت ريفر بمقاطعة مبومالانغا على بعد حوالي 360 كيلومتراً شمال شرقي جوهانسبرغ.

وقالت الناطقة باسم الشرطة الوطنية، أثليندا ماثي، في منشور على منصة إكس، إن الليبيين صرحوا بأنهم دخلوا البلاد بتأشيرات دراسية للتدريب حراس أمن، لكن تحقيقات الشرطة تشير إلى أنهم تلقوا تدريباً عسكرياً.

وبثت قناة نيوزروم أفريكا الإخبارية، صوراً لموقع الاعتقالات تظهر معسكراً على الطراز العسكري مع خيام خضراء كبيرة منصوبة في صف واحد. وشوهد العشرات من الرجال وهم يصطفون أثناء اعتقالهم. وكانوا يرتدون ملابس مدنية.

وقال مسؤول الحكومة المحلية، جاكي ماسي، إن التحقيقات جارية وسيتم استجواب صاحب المزرعة.

وذكر أن السلطات تلقت معلومات تفيد بوجود معسكرات سرية مماثلة بالقرب من بلدتين أخريين في مقاطعة مبومالانغا. وتقع المقاطعة على الحدود مع موزمبيق وسوازيلاند وهي منطقة تثير قلق السلطات في جنوب أفريقيا فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية.

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