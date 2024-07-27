تصعيد مستمر في جنوب لبنان.. وقصف متبادل على الحدود

المصدر: بيروت - «د.ب.أ»

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قصفت المدفعية الإسرائيلية، صباح أمس، أطراف بلدة شبعا في جنوب لبنان. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة مركبا في جنوب لبنان.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة شبعا الجنوبية، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة جوية قبل ظهر أمس استهدفت بلدة مركبا في جنوب لبنان. وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر أمس، غارة جوية استهدفت بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان سبقها سقوط عدد من القذائف المدفعية عند أطراف البلدة.

وأعلن حزب الله في ثلاثة بيانات منفصلة سابقة، أمس، أن عناصره أطلقوا صواريخ مضادة للطائرات على طائرات حربية إسرائيلية داخل الأجواء اللبنانية، واستهدفوا المنظومة الفنية في ‏موقع راميا الإسرائيلي بصاروخ موجه، وتحركاً لجنود إسرائيليين داخل موقع حدب يارون الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

وقال الحزب في بيانين، إنه استهدف موقعي الرمثا وزبدين الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية وإصابوهما إصابات مباشرة.

كما أعلن الحزب في بيان، أن عناصره استهدفوا مبان يستخدمها جنود ‏إسرائيليون في مستعمرة شتولا الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، رداً على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية.

على صعيد متصل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة أرجأت ترحيل بعض المواطنين اللبنانيين من البلاد، عازيا ذلك إلى الأوضاع الإنسانية في جنوب لبنان في ظل توتر بين إسرائيل وحزب الله.

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