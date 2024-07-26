مدير «سي.آي.إيه» سيلتقي مسؤولين من مصر وقطر وإسرائيل بشأن غزة

المصدر: رويترز، أ ب

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نقل موقع «أكسيوس»، اليوم، عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لم يكشف عن هوياتهم أنه من المتوقع أن يلتقي مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه)، وليام بيرنز، مع مسؤولين رفيعي المستوى من مصر وقطر وإسرائيل، في روما، يوم الأحد، في مسعى لإتمام اتفاق بشأن الرهائن المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار.

كانت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس قد حثت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس قريباً، حتى يتمكن العشرات من الرهائن المحتجزين لدى المسلحين في غزة منذ السابع من أكتوبر من العودة إلى ديارهم.

وقبل التوجه إلى فلوريدا، اليوم، للقاء الرئيس السابق دونالد ترامب، كان نتنياهو في واشنطن، حيث ألقى خطاباً أمام الكونغرس تعهد فيه بتحقيق «نصر كامل» ضد حماس، مندداً بالمعارضين الأمريكيين للحرب في غزة الذين وصفهم بـ«الحمقى».

وانتقدت حماس الخطاب، واتهمت نتنياهو بعرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وإعادة الرهائن.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 39100 فلسطيني قُتلوا في الحرب، وقدَّرت الأمم المتحدة، في فبراير، أن نحو 17 ألف طفل في القطاع أصبحوا الآن غير مصحوبين بذويهم، ومن المرجَّح أن يكون العدد قد نما منذ ذلك الحين.

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