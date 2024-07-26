قتيل وجريحان في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

المصدر: بيروت - «د.ب.أ»

ت + ت - الحجم الطبيعي

قتل شخص، وأصيب آخران، أمس، في قصف إسرائيلي استهدف جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط قتيل وجريحين في غارة للطيران الإسرائيلي المسير على محيط جبانة بلدة رب ثلاثين في جنوب لبنان.

وأعلن «حزب الله» في بيانين منفصلين، الخميس، استهداف عناصره مستعمرتي المنارة، وشتولا الإسرائيليتين بالأسلحة المناسبة، رداً على قصف إسرائيل على القرى الجنوبية. وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي، و «حزب الله» منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز