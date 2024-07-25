العاهل الأردني يصدر قراراً بحل البرلمان

المصدر: البيان

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أصدر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، قراراً بحل مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الخميس، الموافق للخامس والعشرين من شهر يوليو سنة 2024 ميلادية.

وجاء في نص القرار وفقا لوكالة بترا "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتبارا من يوم الخميس، الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز سنة 2024 ميلادية".

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