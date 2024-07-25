القوات الإسرائيلية تعتقل 22 فلسطينياً من الضفة الغربية

المصدر: د ب ا

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اعتقلت القوات الإسرائيلية، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، 22 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم صحفي، وطفل، إضافة إلى أسرى سابقين.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان صحفي مشترك اليوم، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي رام الله، والخليل، فيما توزعت بقيتها على محافظتي طولكرم، والقدس، ورافقها "اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب منازل المواطنين".

وأشار البيان إلى أن "حصيلة الاعتقالات بلغت أكثر من 9800، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن".

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