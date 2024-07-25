الأمم المتحدة: إساءة التقدير قد تشعل حرباً في المنطقة

المصدر: بيروت، تل أبيب - وكالات

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قالت منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت أمس، إن إساءة التقدير على امتداد الحدود بين لبنان وإسرائيل يمكن أن تؤدي إلى حرب من شأنها أن «تشمل المنطقة بأكملها».

وأضافت أن سبل إنهاء الأعمال القتالية على امتداد الخط الأزرق «لا تكمن فحسب في لبنان». وقصفت طائرات مقاتلة إسرائيلية، الليلة قبل الماضية، مبنى في بلدة شيحين، بجنوب لبنان، ذكر الجيش الإسرائيلي أن «حزب الله» كان يستخدمه لإطلاق صواريخ على إسرائيل. وأضاف أنه تم استهداف مستودع أسلحة تابع للحزب في بلدة «كفر حمام».

ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات من الغارة، قائلاً: إن الانفجارات الثانوية، التي شوهدت في مقطع الفيديو، تشير إلى وجود عدد كبير من الأسلحة في الموقع. واستهدف القصف والغارات الإسرائيلية عدداً من المناطق في جنوب لبنان.

وسقط صاروخ أرض - أرض على بلدة «عيتا الشعب» الجنوبية. وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة «الخيام» في جنوب لبنان. وكان «حزب الله» أعلن في بيان أن عناصره استهدفوا جنوداً إسرائيليين في موقع العاصي «بالأسلحة الصاروخية وأصابوا الموقع إصابة مباشرة».

وأعلن الحزب في بيانات منفصلة أن عناصره استهدفوا قاعدة جبل «نيريا» الإسرائيلية بسرب من المسيرات الانقضاضية، كما استهدفوا مقر قيادة «كتيبة السهل» في ثكنة «بيت هلل» بصواريخ فلق. واستهدفوا موقع «المرج» بصاروخ بركان، وثكنة «راميم» بقذائف المدفعية، قائلاً:

إنها جاءت رداً على غارات إسرائيلية على بلدة «شقرا» الجنوبية. كما استهدف الحزب مستوطنة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، رداً على هجوم إسرائيل على مئذنة مسجد بلدة «طلوسة» الجنوبية. كما استهدفوا رادار كشف الأفراد في موقع «بركة ريشا» بالصواريخ الموجهة.

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