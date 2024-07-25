إسرائيل تؤجل محادثات هدنة غزة للأسبوع المقبل

المصدر: عواصم - وكالات

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قال مسؤول إسرائيلي إن مغادرة الفريق الإسرائيلي الذي يتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة واتفاق إطلاق سراح الرهائن بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة تأجلت من اليوم إلى الأسبوع المقبل.

وكان مصدر مصري رفيع المستوى نفى، أمس، وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية في مصر للتباحث حول التهدئة في القطاع الذي يتعرض لقصف متواصل يتسبب بحالات نزوح جماعي.

ونفى المصدر، في تصريح لقناة «القاهرة الإخبارية»، قيام إسرائيل بإبلاغ مصر ردها حول مقترح التهدئة، وأن ما يتم تداوله هو تسريبات إسرائيلية قبيل خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالكونغرس، الليلة الماضية.

وأكد المصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سعى لاستباق كلمته بـ «ادعاءات غير صحيحة» حول السماح بخروج المصابين الفلسطينيين وتكثيف عمليات الإغاثة الإنسانية بالقطاع وتحقيق تقدم بشأن اتفاق التهدئة.

في الأثناء، شنت القوات الإسرائيلية هجمات جديدة على قطاع غزة، أمس، قبل ساعات من وصول نتانياهو إلى الكونغرس الأمريكي لإلقاء كلمة. ودمر أحدث الهجمات الإسرائيلية منازل في بلدات إلى الشرق من خان يونس جنوبي القطاع، حيث اضطر الآلاف للاتجاه غرباً للبحث عن ملاذ.

وذكر سكان أنهم تلقوا أوامر بالاتجاه غرباً إلى ما تم تحديدها على أنها منطقة آمنة، لكنهم أضافوا إنها ليست آمنة الآن. وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تلقى بعض السكان أوامر بالمغادرة عبر الهاتف.

نداءات استغاثة

وذكر الدفاع المدني الفلسطيني أنه تلقى نداءات استغاثة من سكان محاصرين داخل منازلهم في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، لكن لم يتمكن من الوصول إلى البلدة. وقال مسعفون بعد ذلك إن فلسطينيين قُتلا في غارة جوية على بني سهيلا، حيث قال الجناح العسكري لحركة حماس إن مقاتلين استهدفوا ناقلة جند تابعة للجيش الإسرائيلي بتفجير قنبلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات تنفذ عمليات في مناطق تمكن المسلحون من إطلاق الصواريخ منها على إسرائيل ومهاجمة قواتها.

وأفاد مسؤولو الصحة في غزة بأن الضربات الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قتلت ما لا يقل عن 55 فلسطينياً لتتجاوز الحصيلة 39 ألف فلسطيني.

وشنت القوات الإسرائيلية غارات جوية على عدة مناطق وسط وشمال قطاع غزة، ومنها غارة على مخيم البريج وسط القطاع، قال مسؤولو صحة إنها أسفرت عن مقتل تسعة.

وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته عثرت في مدينة خان يونس على العديد من الأنفاق ودمرتها كما قتلت مسلحين، خلال عمليات في المدينة.

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