إسرائيل تقتل 11 فلسطينياً في الضفة خلال 24 ساعة

المصدر: رام الله - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، ثلاثة فلسطينيين في مدينة طوباس، ومخيم قلنديا شمال القدس، ومدينة طولكرم بالضفة الغربية، ما رفع إلى أحد عشر فلسطينياً عدد الذين لقوا حتفهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه نقلت «شهيداً» (23 عاماً) من مخيم بلاطة، وهو أحد أفراد الضابطة الجمركية، وإصابة أخرى بالصدر وصفت جروحه بالمتوسطة إلى المستشفى في مدينة طوباس.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، قتل شاب (20 عاماً) متأثراً بجروحه وأصيب ثمانية فلسطينيين آخرين خلال اقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا، ستة منهم بالرصاص الحي واثنان جراء الاعتداء بالضرب ونقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

وقتل شاب متأثراً بجروحه التي أصيب بها الثلاثاء خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم طولكرم، والذي أسفر عن مقتل خمسة فلسطينيين بينهم سيدة وابنتها، بقصف مسيرة إسرائيلية لموقع في حارة الحمام بالمخيم، ليرتفع عدد القتلى في مخيم طولكرم إلى ستة. كما لقي الليلة قبل الماضية طفل من بلدة بلعا شرق طولكرم حتفه، متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال قبل أسبوعين، خلال تواجده عند أقاربه في بلدة ميثلون جنوب جنين. وطبقاً للوكالة، يرتفع عدد القتلى في الضفة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 11.

واعتقلت قوات الاحتلال منذ أول من أمس وحتى صباح الأربعاء، 25 فلسطينياً على الأقل من الضفة بما فيها القدس.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، بأنه من بين المعتقلين جريحان وطالبتان وصحافي، بالإضافة إلى طفل ومعتقلين سابقين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز