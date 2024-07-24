الجامعة العربية تدين قرار الكنيست تصنيف "الأونروا" منظمة إرهابية

المصدر: وام

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أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قرار الكنيست الإسرائيلي تصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا" منظمة إرهابية واصفاً القرار بأنه “ ضربٌ من العبث والإفلاس السياسي ” ويُمثل إهانة للعمل الإنساني والحقوقي على الصعيد الدولي.

وقال أبو الغيط - في بيان أصدره اليوم -إن القرار يستهدف شرعية "الأونروا" وسمعتها الدولية وهو جزء من حملة ممنهجة تُباشرها دولة الاحتلال من أجل تقويض دور الوكالة الدولية التي تعمل في خدمة اللاجئين.

وأكد أبوالغيط أن القرار يكشف عن " حالة العزلة الشديدة التي يعيشها السياسيون الإسرائيليون ويعكس رؤيتهم المجردة من أي بعدٍ إنساني أو قيمي".

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