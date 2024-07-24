مقتل 11 فلسطينياً برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

المصدر: د ب ا

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قتل ثلاثة فلسطينيين، اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الاسرائيلي في مدينة طوباس، ومخيم قلنديا شمال القدس، ومدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه نقلت "شهيدا" /23 عاما/ من مخيم بلاطة، وهو أحد أفراد الضابطة الجمركية، ومصاباً آخر بالصدر وصفت جروحه بالمتوسطة إلى المستشفى في مدينة طوباس.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، قتل شاب /20 عاما/ متأثرا بجروحه وأصيب ثمانية مواطنين آخرين خلال اقتحام "الاحتلال" لمخيم قلنديا، ستة منهم بالرصاص الحي واثنين جراء الاعتداء بالضرب ونقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

وقتل شاب متأثرا بجروحه التي أصيب بها يوم أمس الثلاثاء خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم طولكرم، والذي أسفر عن مقتل خمسة مواطنين بينهم سيدة وابنتها، بقصف مسيرة إسرائيلية لموقع في حارة الحمام بالمخيم، ليرتفع عدد القتلى في مخيم طولكرم إلى ستة.

كما قتل الليلة الماضية طفل من بلدة بلعا شرق طولكرم، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال قبل أسبوعين، خلال تواجده عند أقاربه في بلدة ميثلون جنوب جنين.

وطبقا للوكالة، يرتفع عدد القتلى في الضفة الغربية خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 11.

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