«دراجون أويل» تدشن مشروعاً لتطوير حقول النفط في مصر باستخدام الذكاء الاصطناعي

المصدر: وام

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دشنت دراجون أويل، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، مشروعًا رائدًا لتطوير حقلي المرجان وبدري في خليج السويس بمصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك تماشياً مع رؤية الإمارات لتصبح رائدة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال حفل الافتتاح الذي حضره المهندس فريد الهاشمي وعدد من قيادات وزارة البترول المصرية، إلى جانب ممثلي الهيئة العامة للبترول وشركات نفطية محلية وعالمية.

ويهدف هذا المشروع في تعزيز الإنتاجية وتمديد عمر حقلي المرجان وبدري بشكل فاعل، بالإضافة إلى تحسين كفاءة العمليات والاستدامة البيئية، متمثلاً هذا المشروع بخطوة هامة نحو التحول الرقمي والابتكار في صناعة النفط والغاز المصرية، ويعكس التزام الشركة بتحقيق الاستدامة والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية إقليمياً وعالمياً.

وتضمنت أجندة تدشين المشروع فقرات تدريبية لمدة أربعة أيام لأكثر من خمسين مهندسا من العاملين في قطاع النفط والغاز من مختلف المؤسسات والشركات النفطية العاملة في القطاع بهدف دعم صناعة البترول المصرية وتنمية الكفاءات الشابة وتدريبها بأحدث طرق التكنولوجيا المختصة في تطوير حقول النفط باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتعد دراجون أويل من أوائل الشركات العالمية العاملة في الشرق الأوسط التي توسعت في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بمختلف التخصصات حيث يعكس هذا المشروع خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق الاستدامة وتعزيز القدرات التكنولوجية وتوفير أفضل بيئة عمل لشركات الذكاء الاصطناعي في صناعة النفط والغاز.

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