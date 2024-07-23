ميقاتي: نحاول منع تفلّت الأمور مع إسرائيل

المصدر: بيروت - وكالات

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قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس، إن التطورات الميدانية الحاصلة في الأيام الأخيرة تدعو إلى الحذر.

مشيراً إلى مواصلة البحث مع المعنيين لمنع تفلّت الأمور، في وقت يتصاعد القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله.

وأكد ميقاتي، أمام زواره في السرايا الحكومي، أنه لا يمكن القول إن هناك تطمينات وضمانات لأن لا أحد يضمن نوايا إسرائيل، مضيفاً: «لكننا نواصل السعي الحثيث لمعالجة الوضع».

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لـ «حزب الله».

وقتل شخص أمس، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في جنوب لبنان. وقالت وسائل إعلام لبنانية: إن الغارة استهدفت منزلاً في بلدة شيحين جنوبي البلاد، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار أيضاً على بلدتي عيتا الشعب وياطر، في حين قصف بالمدفعية أطراف بلدة شبعا، كما قصف بالقنابل الفوسفورية الحارقة أطراف بلدة عديسة. كما شن غارة استهدفت بلدة «الخيام» الجنوبية، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.

وأعلن «حزب الله» في بيانين منفصلين أن عناصره استهدفوا أمس، «التجهيزات التجسسية في موقعي الرادار والراهب الإسرائيليين بالأسلحة المناسبة». وكان أعلن في بيان أن عناصره استهدفوا موقع «المالكية» الإسرائيلي بمسيرة هجومية انقضاضية.

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