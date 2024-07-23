جهود متواصلة لاحتواء حريق الحديدة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت فرق الإطفاء، أمس، جهودها لاحتواء الحريق الهائل الذي لا يزال مشتعلاً في ميناء الحُديدة غربي اليمن، بعد يومين من غارة إسرائيلية أصابت خزانات نفط ومحطة لتوليد الكهرباء في الرصيف البحري الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وقال مراسل لوكالة فرانس برس في الحُديدة: إن ألسنة اللهب الكثيفة والدخان الأسود شوهدت تتصاعد في السماء لليوم الثالث على التوالي بعد غارة السبت. وبحسب المراسل، يبدو أن فرق الإطفاء لم تحرز تقدماً يذكر، إذ إن الحريق يمتد في بعض أجزاء الميناء، وسط مخاوف من وصوله إلى منشآت تخزين المواد الغذائية.

وأظهرت صور أقمار اصطناعية عالية الدقة التقطتها شركة «ماكسار تكنولوجيز» ألسنة اللهب تلتهم منطقة تخزين الوقود المتضررة بشدة في الميناء، وفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية».

ويُدار مستودع الوقود من قبل شركة النفط اليمنية، التي قالت في وقت متأخر الأحد، إن الأشخاص الستة الذين قتلوا في الغارة الإسرائيلية كانوا من موظفيها.

ويقول الحوثيون: إن أكثر من 80 آخرين أصيبوا في الهجوم، وبعضهم حروقه خطرة.

من جهة أخرى، قال المسؤول في الميليشيا عبدالوهاب الدرة، إن العمل جارٍ في ميناء الحديدة لاستقبال وتفريغ سفن المواد الغذائية والمشتقات النفطية خلال 24 ساعة.

جاء ذلك خلال تفقده الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي، مؤكداً أهمية تضافر الجهود لمواجهة تهديدات وتداعيات مسار عمل موانئ البحر الأحمر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز