«يونيسف»: %250 زيادة بعدد القتلى الأطفال في الضفة

المصدر: غزة - وام ،القدس - د.ب.أ

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رصدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، في تقرير لها أمس، زيادة بنسبة 250% في عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم في الضفة الغربية المحتلة، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت «يونيسف»، عبر موقعها الإلكتروني، أن 143 طفلاً قضوا في الضفة بما فيها القدس الشرقية منذ أكتوبر 2023، وهو ما يمثل تصاعداً بحوالي 250% مقارنة مع الأشهر التسعة التي سبقت ذلك. وأوضحت أن الشهور التسعة الأولى من 2023، شهدت مقتل 41 طفلاً فلسطينياً.

وفي السياق ذاته، أشارت المنظمة الأممية إلى أن أكثر من 440 طفلاً فلسطينياً أصيبوا بذخائر حية خلال الفترة التي تبعت أكتوبر 2023، حيث تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة والقدس الشرقية تزامناً مع اندلاع العدوان على غزة. وبحسب المنظمة «يقتل طفل كل يومين في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ 7 أكتوبر 2023».

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، في البيان ذاته «لقد ظل الأطفال الذين يعيشون في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، معرضين منذ سنوات لعنف فظيع، وقد تدهور الوضع تدهوراً شديداً تزامناً مع تصاعد الأعمال العدائية داخل غزة».

وأضافت: هناك تقارير حول أطفال فلسطينيين يُحتجزون في طريق عودتهم من مدارسهم إلى منازلهم أو يتعرضون لإطلاق الرصاص بينما هم يسيرون في الشوارع، مطالبة بوقف هذا العنف حالاً.

ونوهت إلى أن نصف حالات القتل وقعت في محافظات جنين وطولكرم ونابلس، حيث شهدت تلك المناطق زيادة في عمليات فرض القانون ذات السمة العسكرية على امتداد العامين الماضيين.

وأفاد مسؤول فلسطيني بأن قوات الاحتلال شرعت أمس، بهدم منزل ومنشآت تجارية، في بلدة عناتا شرقي القدس.

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