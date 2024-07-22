غارات إسرائيلية توقع 70 قتيلا في خان يونس

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم "الاثنين" أن العملية التي بدأتها القوات الإسرائيلية في خان يونس صباحا أدت إلى مقتل 70 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وقالت الوزارة في بيان "ما وصل لمجمع ناصر الطبي نتيجة استهدافات ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس منذ ساعات صباح اليوم وحتى اللحظة 70 شهيداً وأكثر من 200 إصابة بينها حالات خطيرة".

وقام الجيش الإسرائيلي، "الاثنين"، بعملية عسكرية برية في البلدات الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بعد ثلاثة أشهر من انسحابه من المنطقة، بحسب مصادر محلية فلسطينية.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي تخوض إسرائيل حرباً ضد حركة حماس خلفت دماراً واسعا وأزمة إنسانية، بعد أن شنت حماس هجوماً مباغتا على عدد من القواعد العسكرية والبلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود مع القطاع.

وتأتي العملية البرية الإسرائيلية هي الثانية من نوعها في غضون أشهر وذلك عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي منها قبل ثلاثة أشهر.

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