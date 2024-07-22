وزارة الطيران المدني المصرية تنفي شائعات سقوط طائرة ومصرع ركابها

المصدر: وام

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نفت وزارة الطيران المدني المصرية الشائعات المتداولة عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن حادث سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع ركابها.

وأكدت الوزارة في بيان صادر اليوم أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة..وأهابت بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي توخي الدقة والحذر قبل نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات قد تثير البلبلة والقلق بين المواطنين.. مشددة على ضرورة الاعتماد على البيانات الإعلامية الرسمية الصادرة عنها.

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