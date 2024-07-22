يونيسف : 250% زيادة بعدد الأطفال الذين قتلوا في الضفة منذ بدء الحرب على غزة

المصدر: وام

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رصدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في تقرير لها اليوم الاثنين، زيادة بنسبة 250 % في عدد الأطفال الذين قتلوا في الضفة الغربية المحتلة، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع أكتوبر 2023.

وذكرت اليونيسف، عبر موقعها الإلكتروني، أن 143 طفلا قتلوا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ أكتوبر 2023، وهو ما يمثل تصاعدا بحوالي 250 % مقارنة مع الأشهر التسعة التي سبقت ذلك.

وأوضحت أن الشهور التسعة الأولى من عام 2023، شهدت مقتل 41 طفلا فلسطينيا فقط.

وفي السياق ذاته، أشارت المنظمة الأممية إلى أن أكثر من 440 طفلا فلسطينيا أصيبوا بذخائر حية خلال الفترة التي تبعت أكتوبر 2023 حيث تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تزامنا مع اندلاع العدوان على غزة.

وبحسب المنظمة "يقتل طفل كل يومين في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ 7 أكتوبر 2023".

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، في البيان ذاته، "لقد ظل الأطفال الذين يعيشون في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، معرضين منذ سنوات لعنف فظيع، وقد تدهور الوضع تدهوراً شديداً تزامناً مع تصاعد الأعمال العدائية داخل غزة".

وأضافت : هناك تقارير حول أطفال فلسطينيين يُحتجزون في طريق عودتهم من مدارسهم إلى منازلهم أو يتعرضون لإطلاق الرصاص بينما هم يسيرون في الشوارع، مطالبة بوقف هذا العنف حالا.

ونوهت إلى أن نصف حالات القتل وقعت في محافظات جنين وطولكرم ونابلس، حيث شهدت تلك المناطق زيادة في عمليات فرض القانون ذات السمة العسكرية على امتداد العامين الماضيين.

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