بوتين: روسيا ستواصل دعمها لسوريا في سعيها للدفاع عن سيادتها

المصدر: دبي - البيان

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هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره السوري بشار الأسد، بمناسبة الذكرى الـ80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكداً أن روسيا ستدعم سوريا دائماً في سعيها للدفاع عن سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن البيان الذي نشره موقع الكرملين الرسمي: «سيدي الرئيس، أرجو أن تتقبلوا خالص التهاني بمناسبة الذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا».

وأكد بوتين أن روسيا مصممة على مواصلة دعمها الثابت لسوريا في سعيها إلى الدفاع عن سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها وضمان أمنها القومي واستقرارها. وشدد على أن التنمية المستمرة للعلاقات الروسية السورية بأكملها تتفق تماماً ومصالح شعبي البلدين، وتتماشى مع نهج تعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وهنأ بوتين سوريا قيادة وشعباً بهذه المناسبة متمنياً الرفاهية والازدهار للشعب السوري، وقال: موسكو ودمشق اكتسبتا أثناء العقود الماضية خبرة ثرية للتعاون الثنائي في العديد من المجالات المختلفة، وإنه وبفضل الجهود المشتركة تم إحراز نجاحات بارزة في مكافحة قوى الإرهاب الدولي في الأراضي السورية. في السياق ذاته، أكد الأسد أن البلدين تبادلا الدعم على مدى ثمانين عاماً وبقيا متمسكين بالمبادئ والكرامة رغم تعرضهما لكل أشكال الضغوط ومحاولات الإخضاع وكسر الإرادة، وأن ثبات روسيا على مواقفها يؤسس الآن لعالم متعدد الأقطاب.

وشدد على أن الهيمنة التي نواجهها والحرب التي نعيشها لا مكان فيها للتنازل، والكلمة الفصل هي للثبات لا للتراجع والانهزام. وعبر الأسد في برقيته باسمه وباسم الشعب السوري، عن تهانيه القلبية لشعب روسيا الصديق الذي نسج مع الشعب السوري على مدى عقود روابط متينة. وقال الأسد إن سياسات ومواقف روسيا أكدت موقعها كقوة تسعى للخير والسلام وتستند للمبادئ والقيم واحترام سيادة الدول.

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