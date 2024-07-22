القاهرة تؤكد أهمية إشراك السودان في أي ترتيبات لتسوية الأزمة

المصدر: القاهرة، أكرا - د.ب.أ

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أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبدالعاطي، أمس، أهمية إشراك السودان في أي ترتيبات أو مقترحات ذات صلة بتسوية الأزمة، وذلك حفاظاً على ملكية الأشقاء في السودان لتلك الحلول والمقترحات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عبدالعاطي، أمس، مع مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، بانكولي اديوي، على هامش فعاليات الدورة السادسة لاجتماع القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي، التي تستضيفها العاصمة الغانية أكرا، وفق المتحدث باسم الخارجية، أحمد أبو زيد.

وذكر المتحدث، في بيان صحافي، أن وزير الخارجية أعرب عن ترحيبه بالتشاور والتنسيق مع مفوض الاتحاد الأفريقي، حول مختلف الموضوعات المرتبطة بحالة السلم والأمن في القارة الأفريقية، مشيراً إلى حرص مصر على دعم الاتحاد وأجهزته المختلفة، والانخراط من خلال عضويتها في مجلس السلم والأمن الأفريقي، لتعزيز بنية السلم ودعائم الاستقرار في أنحاء القارة.

وأوضح عبد العاطي، أن ما تشهده القارة من تحديات أمنية متزايدة، واتساع لرقعة الصراعات والمعاناة الإنسانية المرتبطة بها، يحتم تكثيف آليات التشاور والتنسيق بين أجهزة الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء.

وفي ما يتعلق بالسودان، ناقش الجانبان المستجدات السياسية والأمنية للأزمة السودانية، واتفقا على أهمية توحيد القوي السياسية المدنية السودانية، وضرورة الحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية، فضلاً عن تنسيق الجهود بين مسارات الوساطة الإقليمية والدولية.

وأشار عبد العاطي، إلى أن مصر تدرك خطورة الأوضاع الراهنة، وتحرص على الانخراط مع كافة الشركاء المعنيين، والآليات القائمة، للعمل على تسوية الأزمة في أسرع وقت.

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