تصاعد الاستهدافات المتبادلة بين إسرائيل وجنوب لبنان

المصدر: بيروت، تل أبيب - وكالات

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تصاعدت وتيرة القصف والاستهدافات المتبادلة بين إسرائيل وجنوب لبنان. وأكد الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه استهدف قبل فجر أمس، مستودع ذخائر لـ «حزب الله»، بعدما نقل الإعلام الرسمي اللبناني، تعرض مستودع ذخائر في جنوب لبنان لغارة إسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان «أغارت طائرات حربية على مستودعيْن للأسلحة في جنوب لبنان، وفي داخلها قذائف صاروخية ووسائل أخرى».

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، ذكرت أنّ «غارة على بلدة عدلون، استهدفت مستودع ذخائر»، بعدما أشارت سابقاً إلى غارة إسرائيلية على البلدة التي تقع بين مدينتي صيدا وصور. وأضافت الوكالة أنه تم قطع أوتوستراد صيدا صور بالاتجاهين، وتحويل السير إلى الطرق الداخلية. وأفادت الوكالة أمس، بارتفاع حصيلة الجرحى من المدنيين إلى ستة، ووصفت إصاباتهم بأنها «متوسطة». وذكرت الوكالة كذلك أن مسيّرة استهدفت بصاروخين أحد المنازل في قرية حولا، وأفادت بسقوط إصابات.

وأعلن «حزب الله» استهداف شمالي إسرائيل بصواريخ ومسيرات. وتبنّى الحزب في بيانين منفصلين، قصف مقرين عسكريين إسرائيليين «بصواريخ كاتيوشا» و«سرب من الطائرات المسيرة»، رداً على هجمات إسرائيلية طالت بلدتي عدلون وحولا. ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحزب استهداف منطقة دفنا «بصواريخ كاتيوشا».

ونعى الحزب في بيانات منفصلة، ثلاثة من عناصره، قال إنهم قتلوا في غارات إسرائيلية على مناطق في جنوبي لبنان.

وقال مصدر مقرّب من الحزب، إن اثنين من المقاتلين قضيا بقصف إسرائيلي في بلدة حولا. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية عن استهداف من «مسيرة بصاروخين أحد المنازل في حولا»، متحدّثةً عن سقوط إصابات.

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