وزير الدفاع الأمريكي يعرب عن تفهمه لضربة إسرائيل على الحديدة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تباحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، السبت، حول الضربة الإسرائيلية على منطقة الحديدة في اليمن.

ووفقًا لبيان رسمي أمريكي، أبدى أوستن تفهمه للضربة الإسرائيلية، والتي جاءت، وفقًا للبيان، بعد أشهر من الهجمات الحوثية على إسرائيل.

وشدد أوستن على التزام بلاده بالحفاظ على أمن إسرائيل، وحقها في الدفاع عن نفسها أمام التهديدات الخارجية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، استهداف مواقع تابعة للحوثيين في منطقة الحديدة في اليمن، مما خلف 5 قتلى وعشرات الجرحى.

وقال الجيش في بيان إن "الغارات جاءت ردًا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن إسرائيل نفذت سلسلة الضربات في اليمن باستخدام 12 طائرة من طراز إف 35.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز