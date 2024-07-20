غارات إسرائيلية على مواقع للحوثيين في اليمن

المصدر: وكالات

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أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن مدينة الحديدة شهدت سلسلة غارات جوية إسرائيلية، وذلك غداة هجوم بمسيرة حوثية على مدينة تل أبيب في إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الضربة نفذتها 12 طائرة من طراز إف 35.

وقال مراسل أكسيوس باراك رافيد نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع أن إسرائيل نفذت الهجوم في اليمن.

ونقلت سكاي نيوز عربية عن مصادر إن شهود عيان في مدينة إيلات الإسرائيلية شاهدوا انطلاق مقاتلات إسرائيلية من قاعدة نيفتيم في النقب باتجاه البحر الأحمر قبل نحو ساعتين.

وربطت وسائل إعلام إسرائيلية الغارات على الحديدة بالهجوم الحوثي عبر طائرة مسيرة على مدينة تل أبيب.

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