قتيلان في قصف إسرائيلي على لبنان

المصدر: بيروت، تل أبيب - وكالات

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أعلنت «الجماعة الإسلامية» في لبنان، أمس، عن مقتل قيادي من صفوفها قُتل بضربة أكدت إسرائيل شنّها في منطقة البقاع شرقي لبنان، فيما أعلن «حزب الله» مقتل أحد عناصره في جنوب لبنان، في حين قصف الجيش الإسرائيلي بالطيران والمدفعية مناطق متفرقة في لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل العنصرين في ضربات محددة، وأعلن «حزب الله» أنه شن «هجوماً جوياً بِسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة فيلون» الإسرائيلية رداً على ذلك.

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بمقتل القيادي في «الجماعة الإسلامية» محمّد حامد جبارة من بلدة القرعون بعدما استهدفت مسيّرة إسرائيلية أمس بصاروخ سيارته في بلدة غزة في البقاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان القضاء على جبارة، معتبراً أنه «تابع لحماس في لبنان». وكان جبارة، وفق البيان، مسؤولاً عن تنفيذ هجمات وإطلاق صواريخ ضد إسرائيل.

من جهته أعلن «حزب الله» مقتل أحد عناصره حسن علي مهنا بنيران إسرائيلية. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل بغارة جوية حسن علي مهنا العنصر في «حزب الله» في قطاع قانا بجنوب لبنان، مضيفاً أنه «متورط في العديد من الهجمات ضد إسرائيل.

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