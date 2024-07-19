13 منظمة دولية تحذر من تعطيل إيصال المساعدات إلى غزة

المصدر: باريس - أ.ف.ب

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حذرت 13 منظمة غير حكومية في تقرير نشر، أمس، من تعطيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وحذرت «أطباء بلا حدود»، وهي إحدى هذه المنظمات في بيان، من أن «الأحداث الأخيرة تؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، في حين تستمر المنظمات غير الحكومية في مواجهة العقبات، التي يفرضها استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية البرية».

وذكّرت المنظمة بالمجازر الأخيرة في «مناطق آمنة» وقصف مدرسة تابعة للأمم المتحدة تستخدم كملجأ في النصيرات.

ودانت المنظمات غير الحكومية الـ 13، وبينها «أوكسفام» و«كير» و«سايف ذي تشيلدرن» و«أطباء العالم» «العرقلة المنهجية للمساعدات من قبل إسرائيل وهجماتها على عمليات الإغاثة».

صعوبات كبيرة

ومنذ الهجوم البري الإسرائيلي مطلع مايو على رفح في جنوب قطاع غزة يواجه العاملون في المجال الإنساني صعوبات كبيرة في إيصال المساعدات، فيما أدت سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح مطلع مايو إلى إغلاق المعبر وإلى «توقف كامل» لعمليات النقل، وفقاً للمنظمات غير الحكومية.

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن «المعابر في الجنوب مغلقة تماماً أو لا يمكن الوصول إليها من الناحية اللوجستية بسبب تدهور الأوضاع الأمنية»، مشيرة إلى أن «أطناناً من المساعدات الضرورية جداً»، «معرقلة» هناك. وأكثر من 1500 شاحنة مساعدات إنسانية تحتوي على الأدوية ومستلزمات للإسعافات الأولية ومواد أساسية عالقة في مدينة العريش المصرية.

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