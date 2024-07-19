انقسامات داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل حول التعامل مع حرب غزة

المصدر: القدس - وكالات

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أعلن مسؤولون إسرائيليون، أمس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ألغى أمراً أصدره وزير دفاعه يوآف غالانت ببناء مستشفى ميداني في إسرائيل لعلاج أطفال غزة المرضى.

وجاء القرار ليعطي إشارة جديدة إلى مدى الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه نتانياهو بشأن كيفية التعامل مع الحرب في غزة منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر، وذلك على وقع انتقادات دولية لتزايد الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت هذا الأسبوع أنه أمر ببناء «مستشفى مؤقت» لعلاج الأطفال المرضى في غزة.

وذكر بيان حكومي أول من أمس أن غالانت ناقش مسألة المستشفى في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وأفادت تقارير بأنه سيتم بناء المستشفى بالقرب من حدود غزة لمساعدة الأطفال الذين يعانون السرطان والسكري وأمراضاً أخرى والذين لا يستطيعون تلقي العلاج في القطاع المحاصر والمدمر. لكن مكتب رئيس الوزراء أعلن فجأة، أمس، أن نتانياهو لا يوافق على إنشاء المستشفى، و«بالتالي لن يتم إنشاؤه».

وقال مسؤول إسرائيلي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن «وزارة الدفاع طلبت للمرة الأولى من مكتب رئيس الوزراء قبل أسبوعين الإسراع في إجلاء المرضى، وخصوصاً الأطفال المرضى» من غزة.

وأضاف: «لم يتم الرد، فأصدر الوزير أمراً للجيش بإقامة مستشفى ميداني داخل الأراضي الإسرائيلية كحل فوري للأطفال المرضى». وأكد المسؤول أن «رئيس الوزراء ألغى الأمر لأسباب سياسية وعرقل التوصل إلى حل إنساني».

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، إن كل المرافق الصحية في جنوب القطاع وصلت إلى «نقطة الانهيار».

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