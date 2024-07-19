مساعدة أمريكية جديدة للاجئين السودانيين

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

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أعلنت الولايات المتحدة، أمس، عن مساعدة جديدة بقيمة تزيد على 200 مليون دولار للمدنيين ضحايا الحرب في السودان، بينهم اللاجئون الذين فروا إلى الدول المجاورة.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن «شعب السودان يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ويجب بذل مزيد من الجهود لمساعدته».

وأضافت: «أنا فخورة بأن أعلن أن الولايات المتحدة ستقدم مبلغاً إضافياً قدره 203 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية لدعم السكان المتضررين من هذا النزاع الوحشي في السودان وتشاد ومصر وجنوب السودان»، موضحة أن ذلك يضاف إلى مبلغ 500 مليون دولار الذي صرف منذ مطلع العام. وذكر تقرير تدعمه الأمم المتحدة في نهاية يونيو أن نحو 25.6 مليون شخص أي أكثر من نصف سكان السودان يواجهون حالياً «انعداماً حاداً للأمن الغذائي».

وقالت ليندا توماس غرينفيلد: «يأكل الناس الغبار من أجل البقاء، ويتناولون أوراق الأشجار». وأضافت أن المبلغ الأمريكي الجديد سيخصص لبناء مساكن للاجئين وتقديم المساعدات الغذائية والدعم الطبي ومساعدة المجتمعات التي تستضيف النازحين. ودعت السفيرة مجدداً لوقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية بشكل أفضل، منددة بالتضييق «غير المقبول على الإطلاق» للجيش السوداني على نقطة عبور أدري بين تشاد والسودان.

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