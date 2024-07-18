مصر تدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى وقرار الكنيست الرافض لإقامة الدولة الفلسطينية

المصدر: وام

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أدانت مصر اقتحام وزير إسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف، بالتزامن مع قرار الكنيست الإسرائيلي الرافض لإقامة دولة فلسطينية، واعتبرته تنصلًا من مقررات الشرعية الدولية.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، خطورة هذه الإجراءات كتصعيد غير مسؤول يزيد من التوتر والاحتقان لدى الشعب الفلسطيني والشعوب الإسلامية، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى احترام الوضع القانوني والتاريخي في القدس، معتبرة المسجد الأقصى وقفا إسلاميا خالصا.

وطالبت مصر، الأطراف الدولية بحماية الحقوق الفلسطينية واحترام المقدسات، مشيرة إلى استمرار جهودها لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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