فون دير لايين: سفك الدماء في غزة يجب أن يتوقف فوراً

المصدر: أ ف ب

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أكدت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس أن "سفك الدماء في غزة يجب أن يتوقف فورا" معتبرة أن "أرواح الكثير من الأطفال والنساء والمدنيين زهقت في رد إسرائيل على إرهاب حماس الوحشي".

وقالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ فيما تكثف إسرائيل ضرباتها القاتلة في قطاع غزة "سكان غزة باتوا غير قادرين على التحمل، والبشرية كذلك. نحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم، نحتاج إلى الافراج عن الرهائن الإسرائيليين".

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