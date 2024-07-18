وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى

المصدر: د ب ا

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اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن "بن غفير اقتحم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجول بالساحة الشرقية، وبرفقته عدد كبير من عناصر شرطة الاحتلال".

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الاقتحام هو الثالث لابن غفير للمسجد الأقصى، إذ كان اقتحمه في 27 يوليو الماضي، وقبله في 22 مايو 2023.

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