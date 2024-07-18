أمريكا: نتواصل مع لبنان وإسرائيل لمنع تفاقم الأوضاع

المصدر: عواصم - وكالات

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة على اتصال دائم مع لبنان وإسرائيل بهدف ضمان عدم تفاقم الأوضاع على الحدود إلى نزاع واسع النطاق.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» باتريك رايدر رايدر - في تصريحات نقلتها قناة «الحرة» الأمريكية - عن قلق الولايات المتحدة إزاء استمرار التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. مشيراً إلى أن الولايات المتحدة على تواصل دائم مع لبنان وإسرائيل لمنع تفاقم الأوضاع.

من جانبه، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الالتزام الراسخ للإدارة الأمريكية بأمن إسرائيل، مشيراً إلى دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مع التأكيد على أهمية الحلول الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية.

وفي السياق ذاته، دعت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إلى وقف التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مشددة على ضرورة تمكين النازحين في لبنان وإسرائيل من العودة إلى منازلهم.

وشهدت القرى الجنوبية اللبنانية أمس هدوءاً حذراً، بعد يوم دامٍ، فيما شدد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وفي جنوب لبنان، وعلى أهمية تنفيذ القرار 1701 بالكامل.

كما حذّر من العواقب الكارثية التي ستطرأ في ظلّ أي تصعيد إسرائيلي تجاه لبنان، أو أي اجتياح إسرائيلي للبنان، مُنَبّهاً من توسّع رقعة الحرب لتصبح حرباً إقليميةً.

إلى ذلك، أشار بو حبيب إلى أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وفي جنوب لبنان، مُثنياً على مساعي وجهود الوسطاء الدبلوماسية، ومؤكداً على التزام لبنان بالمبادرات والحلول التي تهدف إلى خفض التصعيد، وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين.

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