القوات الإسرائيلية تفرج عن 13 معتقلاً من غزة

المصدر: وكالات

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أفرجت القوات الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء عن عدد من الأسرى من قطاع غزة عبر بوابة موقع كيسوفيم العسكري شمال شرق مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن طواقم الإسعاف تعاملت صباح اليوم مع 13 معتقلاً تم الإفراج عنهم عند حاجز كيسوفيم شمال شرق مدينة خانيونس".

وأشار إلى أنه تم نقل الأسرى المفرج عنهم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

وطبقا للوكالة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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