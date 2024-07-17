مقتل 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

المصدر: د ب ا

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قتل 10 فلسطينيين وأصيب أخرون، اليوم الأربعاء، جراء استمرار القصف المدفعي والصاروخي الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن سبعة مواطنين قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف الاحتلال لمنزل في محيط مسجد السنة جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى مقتل مواطنين وإصابة 15 آخرين في قصف الاحتلال لمسجد عبد الله عزام شمال المخيم، كما تعرضت ذات المنطقة لقصف بالقذائف المدفعية، كما قتل مواطن على الأقل وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف بناية سكنية تؤوي نازحين بمنطقة النصيرات في محيط مخيم 1 بجوار مسجد الإحسان.

وطبقا للوكالة، "استهدفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين في حي تل الهوا جنوب غرب المدينة، فيما شن طيران الاحتلال الحربي غارة على منزل في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان شمال غزة".

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائفها اتجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة رفح وسط قصف مدفعي على المكان.

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