إسرائيل تقصف أكثر من 25 هدفاً في غزة خلال 24 ساعة

المصدر: د ب ا

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أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة وطائرات أخرى اسرائيلية قصفت أكثر من 25 هدفا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الأهداف شملت مواقع بالقرب من منصة لإطلاق الصواريخ، تم استخدامها لإطلاق ثلاث قذائف، على سديروت، أمس ومباني يتم استخدامها من قبل جماعات مسلحة ومباني مفخخة وبنية تحتية أخرى وخلايا لمسلحين، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

وتابع الجيش الإسرائيلي أن قناصا من حركة حماس وعضوا آخر بالحركة، قتلا في غارة بطائرة بدون طيار، في شمال غزة.

يأتي ذلك، فيما تستمر العمليات في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، حيث ذكر الجيش الإسرائيلي أن قوات من الفرقة رقم 162 وجهت غارات جوية، أسفرت عن مقتل العديد من المسلحين وتدمير منصة لإطلاق الصواريخ أمس.

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