استمرار القصف المتبادل بين إسرائيل وجنوب لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

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تواصل، أمس، تبادل النيران بين إسرائيل و«حزب الله» على الجبهة الشمالية، حيث استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ موجه دراجة نارية كان يستقلّها شخصان على طريق النبطية -الخردلي في جنوب لبنان. وذكرت وكالة شينخوا الصينية أن شخصين من التابعية السورية قتلا وأصيب لبناني بجروح في القصف الجوي الإسرائيلي.

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية لبنانية أن «مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين جو أرض باتجاه دراجة نارية عند نقطة الخردلي على الطريق الدولي الذي يربط بلدة مرجعيون بمدينة النبطية جنوبي لبنان، ما أدى إلى مقتل سائقها وشخص برفقته، وهما من التابعية السورية». وأضافت «كما جرح شخص لبناني كان يقود دراجته النارية على مسافة قريبة من مكان وقوع الغارة الإسرائيلية».

ووفقاً لشهود عيان، فإن الدراجة النارية كان يستقلها شخصان وعندما حاول بعضهم الاقتراب من الدراجة المستهدفة تعرضت لغارة ثانية وبصاروخ موجه أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة براكبيها. وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة «دير ميماس» في جنوب لبنان بقذيفة من العيار الثقيل.

وسقط عدد من القذائف الإسرائيلية في أطراف بلدة القوزح بين بلدتي عيتا الشعب ورامية. وكانت قصفت بعد منتصف الليل مجرى نهر الليطاني جنوب لبنان بالقذائف الفوسفورية، ووادي السلوقي وأطراف بلدة بني حيان بالقذائف المدفعية، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وأطلقت القوات الإسرائيلية فجر أمس، النار من الرشاشات الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب والناقورة وعلما الشعب في جنوب لبنان.

قصف صاروخي

وأعلن «حزب الله» في بيان أمس أن عناصره استهدفوا مستوطنة كريات شمونة بصواريخ الفلق والكاتيوشا، رداً على المجزرة ‌‏التي ارتكبتها إسرائيل ليلاً في مدينة بنت جبيل، وأدت إلى مقتل ثلاثة مدنيين. ونشر مستوطنون على مواقع التواصل فيديوهات تظهر فيها حرائق في المستوطنة.

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