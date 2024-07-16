السيسي يدعو إلى تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإغاثية بصورة عاجلة لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة.

كما أكد السيسي ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لتفادي توسع الصراع، والتوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه السيسي من الرئيس التشيكي "بيتر بافل"، تضمن تأكيد حرص البلدين على تطوير التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، استناداً للعلاقات الوطيدة التي تجمع بينهما، والفرص المتاحة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات، خاصة في مجالات العمل الاقتصادي والتجاري، وفق بيان للمتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي اليوم الثلاثاء .

وطبقا للمتحدث ، تناول الاتصال التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الأزمة الأوكرانية، والتطورات في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس المصري أهمية الحلول السلمية للأزمات الدولية والإقليمية.

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